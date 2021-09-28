Представлены крупнейший в мире болид "Формулы-1" из Lego: как его строили

Представлены крупнейший в мире болид "Формулы-1" из Lego: как его строили

Для автомобиля использовали более 500 000 кирпичей.

В Саудовской Аравии создали самый большой в мире болид "Формулы-1" из Lego.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

В начале декабря в стране пройдет второе в истории ночное Гран-при "Формулы-1". Поэтому в рамках подготовки к предстоящему этапу соревнования в стране решили построить полноразмерный гоночный автомобиль с Lego.

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Саудовская федерация автомобилей и мотоциклов (SAMF) привлекла к созданию авто несколько опытных конструкторов Lego и поставила перед ними задачу создать самую большую копию автомобиля "Формулы-1".

Рекорд ранее удерживался автомобилем Lego F1, который Ferrari построил в 2019 году, использовав 350 000 кирпичей.

Саудовский болид представили в торговом центре в городе Джидда. Там были представители Книги рекордов Гиннеса, чтобы проверить достижения.

Они подтвердили, что для построения модели было использовано более 500 000 кирпичей.

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