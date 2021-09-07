Преступник похитил Chevrolet Corvette прямо из дилерского центра на глазах у сотрудников: видео

Человек попросил ознакомиться с салоном авто и закрылся внутри.

В сети опубликовали видео, на котором показано, как кто-то ворует новый Chevrolet C8 Corvette Stingray прямо из дилерского центра.

Ролик опубликовал на странице C8 Corvette Owners (And Friends) в Facebook пользователь Дэрил Сайкс.

Похоже, что человек за рулем посетил салон, чтобы якобы ознакомиться с автомобилем и его салоном. Однако, попав внутрь, он быстро запер дверь, и продавец не смог ему помешать.

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Представитель центра выглядит озадаченным, когда вор выезжает из автосалона. После этого видео остановилось.

В комментариях люди отметили, что, скорее всего, угонщика автомобиля задержали через несколько кварталов.

Даже если его не задержали, Corvette мог иметь специальный трекер, благодаря которому его бы удалось найти. Также о похищении была бы уведомлена полиция, которая вряд ли потратила бы много времени на поиск яркого красного авто.

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