Президент Toyota раскритиковал мировой тренд по переходу на электромобили

Он видит два развития событий.

Президент компании Toyota Акио Тойода негативно высказался относительно глобального тренда на электрификацию транспорта.

Об этом сообщает AutomotiveNews.

На этот раз его речь коснулась экономики Японии, которой резкий переход на "зеленые" автомобили грозит катастрофой с потерей миллионов рабочих мест. Чтобы ее избежать, нужно следовать эко-трендам более вдумчиво: например, сделать упор на гибриды как связующее звено между машинами с ДВС и электрокарами.

По заявлению Тойода, сейчас есть два пути: осуществлять целенаправленный выпуск электрокаров для зарубежных авторынков или завершить производство в принципе. Ранее президент Toyota заявлял, что массовая электрификация автомобильного парка страны грозит энергетическим коллапсом. Глава японского концерна отметил, что более 8 млн авто не сойдут с конвейеров. Это означает потерю многих рабочих мест с 5,5 млн имеющихся.

По его словам, путь к уменьшению выбросов должен быть рассчитан отдельно для каждой страны, с учетом особенностей местного автопрома и технологий. Таким образом директор Toyota отреагировал на новую политику властей США, в рамках которой американцев будут побуждать к покупке полностью "зеленых" автомобилей. Против нее выступила как Toyota, так и Honda, которые продают за океаном гибридные автомобили.

По мнению Тойоды, ступенькой между машинами с ДВС и электромобилями должны быть гибриды. Они являются более доступными, позволяют эксплуатировать их в государствах с неразвитыми инфраструктурами зарядных станций. В то же время будет смягчен удар по работникам, занятым производством ДВС.

Cама Toyota выпустила за годы порядка 18,1 миллиона гибридных автомобилей. По подсчетам компании, это уже уменьшило углеродный след так же, как если бы марка продала 5,5 миллиона электрокаров. Несмотря на резкую критику электрокаров, Toyota старается не отставать от других производителей. Ранее в сентябре стало известно, что японцы вложили более 13 миллиардов долларов в разработку и производство аккумуляторов, которые должны обеспечить компании конкурентные объемы производства до 2030 года.

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