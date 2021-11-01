Придется ждать три года: одна из моделей Chevrolet вызвала безумный ажиотаж на рынке

Придется ждать три года: одна из моделей Chevrolet вызвала безумный ажиотаж на рынке

На этот автомобиль принимается залог в тысячу евро.

Новый суперкар Chevrolet Corvette с индексом " Z06 " вызвал невероятный ажиотаж на рынке.

Так, участники форума MidEngineCorvetteForum по словам сотрудника одного из крупнейших дилерских центров Chevrolet в США выяснили, что их отдел продаж уже принимает залог в размере тысячи долларов за новый Z06 и за считанные дни им удалось собрать 1 087 предварительных заказов. С учетом квоты это означает, что время ожидания нового Chevrolet Corvette уже превышает три года.

Дилер Ciocca Corvette в городе Атлантик-Сити штата Нью-Джерси вообще попросил своих клиентов перестать звонить по поводу Z06, поскольку отдел продаж уже не справляется с обработкой заявок по предварительному заказу "заряженного" Corvette.

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Дилерский центр откроет список бронирований на новый Chevrolet Corvette 2 ноября и обещает продать все забронированные Z06 по рекомендованной розничной цене – General Motors пока ее не объявил. Если все пойдет по плану, производство Z06 должно стартовать летом 2022 года, однако непредсказуемая ситуация с дефицитом микроэлектроники и ограничениями в связи с пандемией коронавируса могут легко внести коррективы.

Среднемоторный суперкар восьмого поколения в модификации Z06 получил 5,5-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 670 лошадиных сил, позаимствованным у гоночного Corvette C8.R. "Заряженная" версия разгоняется до 60 миль (97 километров) в час за 2,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее обычного Corvette Stingray.

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