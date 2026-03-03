- Дата публикации
Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: что делать водителю и как обжаловать постановление
Украинские водители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда получают штраф за нарушение ПДД, которого не совершали. Рассказываем, что делать и как оспорить постановление.
Система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине работает все точнее, однако технические сбои и человеческий фактор все еще случаются. Из-за ошибки распознавания номерного знака, авто-двойника или продажи машины без переоформления штраф может получить человек, не имеющий никакого отношения к нарушению.
Специалисты портала “Авто Тема“ рассказали, как действовать, если вам поступило чужое постановление.
Почему может прийти ложный штраф
Частые причины:
Ошибка камеры или алгоритма. Грязный номер, блики или тени могут привести к неправильному распознаванию символов.
Авто-двойник. Кто-то использует поддельные номерные знаки, идентичные вашим.
Продажа автомобилей без перерегистрации. Если машину продали по доверенности, но не переоформили, штрафы и дальше будут поступать на имя формального владельца.
10 дней на обжалование
После получения постановления у водителя есть 10 дней для его обжалования.
1. Проверьте материалы дела
Зайдите в электронные сервисы МВД или приложение «Действие» и посмотрите фото или видео с камеры. Иногда уже на этом этапе видно, что на снимке есть другая марка авто или номер.
2. Подайте заявление в полицию
Если ошибка очевидна, обратитесь в орган, вынесший постановление (обычно Департамент патрульной полиции). Подать заявление можно через официальные сервисы МВД.
3. Обжалование в суде
Если штраф не был отменен в административном порядке, придется обращаться в суд. Владельцу нужно доказать, что он не был причастен к правонарушению, например, подтвердить пребывание в другом месте.
Если это "авто-двойник"
В случае подозрения на подделку номеров необходимо:
подать заявление в полицию об уголовном правонарушении;
получить выписку из ЕРДР.
Это станет весомым доводом для отмены текущих и возможных будущих штрафов.
Если авто продано
Если за рулем был новый владелец, можно воспользоваться процедурой определения "должного пользователя" - то есть официально указать лицо, которое фактически управляло автомобилем в момент нарушения.
Самый надежный способ избежать подобных проблем — официально перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД сразу после продажи.
Почему нельзя игнорировать штраф
Если постановление не обжаловать своевременно, его могут передать в Государственную исполнительную службу. Это чревато:
удвоением суммы штрафа;
арестом банковских счетов;
принудительным взысканием средств.
Поэтому даже если штраф явно ошибочный, реагировать нужно немедленно.
