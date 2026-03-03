Пришел чужой штраф за нарушение ПДД: что делать водителю и как обжаловать постановление

Штрафы для водителей / © ТСН.ua

Система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине работает все точнее, однако технические сбои и человеческий фактор все еще случаются. Из-за ошибки распознавания номерного знака, авто-двойника или продажи машины без переоформления штраф может получить человек, не имеющий никакого отношения к нарушению.

Специалисты портала “Авто Тема“ рассказали, как действовать, если вам поступило чужое постановление.

Почему может прийти ложный штраф

Частые причины:

Ошибка камеры или алгоритма. Грязный номер, блики или тени могут привести к неправильному распознаванию символов.

Авто-двойник. Кто-то использует поддельные номерные знаки, идентичные вашим.

Продажа автомобилей без перерегистрации. Если машину продали по доверенности, но не переоформили, штрафы и дальше будут поступать на имя формального владельца.

10 дней на обжалование

После получения постановления у водителя есть 10 дней для его обжалования.

1. Проверьте материалы дела

Зайдите в электронные сервисы МВД или приложение «Действие» и посмотрите фото или видео с камеры. Иногда уже на этом этапе видно, что на снимке есть другая марка авто или номер.

2. Подайте заявление в полицию

Если ошибка очевидна, обратитесь в орган, вынесший постановление (обычно Департамент патрульной полиции). Подать заявление можно через официальные сервисы МВД.

3. Обжалование в суде

Если штраф не был отменен в административном порядке, придется обращаться в суд. Владельцу нужно доказать, что он не был причастен к правонарушению, например, подтвердить пребывание в другом месте.

Если это "авто-двойник"

В случае подозрения на подделку номеров необходимо:

подать заявление в полицию об уголовном правонарушении;

получить выписку из ЕРДР.

Это станет весомым доводом для отмены текущих и возможных будущих штрафов.

Если авто продано

Если за рулем был новый владелец, можно воспользоваться процедурой определения "должного пользователя" - то есть официально указать лицо, которое фактически управляло автомобилем в момент нарушения.

Самый надежный способ избежать подобных проблем — официально перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД сразу после продажи.

Почему нельзя игнорировать штраф

Если постановление не обжаловать своевременно, его могут передать в Государственную исполнительную службу. Это чревато:

удвоением суммы штрафа;

арестом банковских счетов;

принудительным взысканием средств.

Поэтому даже если штраф явно ошибочный, реагировать нужно немедленно.

