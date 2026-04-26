Пробег больше не "скрутить": для водителей вводят новые правила

В ЕС вступают в силу новые требования к тахографам

Европейский Союз вводит новую систему контроля пробега автомобилей. Речь идет о цифровом тахографе с GPS и сохранении истории, который должен сделать невозможным манипуляции с показателями одометра при продаже подержанных автомобилей.

Цифровой тахограф фиксирует пройденный путь с помощью спутниковой навигации и датчиков. Система не только считает километры, но сохраняет их историю в памяти. Данные записываются в чип и могут быть проверены в техосмотре или через соответствующие сервисы. Это позволяет отследить реальный пробег автомобиля вне зависимости от действий продавца.

Новые автомобили будут получать такие тахографы штатно. Благодаря этому любые попытки скрутить пробег теряют смысл, ведь история передвижения сохраняется и доступна для проверки. Для покупателей подержанных автомобилей предусмотрена возможность проверки данных через приложения, что значительно снижает риск переплаты.

Как проверить пробег

Проверить данные техосмотра (СТК) и экологического контроля (ЭК)

Сверить VIN-код в открытых базах данных

Ознакомиться с сервисной историей автомобиля

Воспользоваться онлайн-сервисами типа CAR Vertical для проверки истории пробега

Обратиться к авторизованному сервису для диагностики

Для авто с ЕС проверить наличие документов типа Car Pass

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия работает над изменениями в технических досмотрах и регистрации транспортных средств. Акцент будет сделан, среди прочего, на безопасности вождения и выбросах выхлопных газов.