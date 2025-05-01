Продажа автомобиля в 2025 году: сколько налогов придется уплатить украинцам

Продажа автомобилей 2025 года. / © Raut.ru

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В 2025 году украинцы, продающие автомобили, мотоциклы или мопеды, должны учитывать действующие налоговые требования. Поскольку продажа транспортного средства считается получением дохода, оно может подлежать налогообложению.

Об этом рассказывает "24 Канал".

Сколько придется уплатить налогов

Размер налога зависит от количества сделок, заключенных физическим лицом в течение календарного года:

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Первая продажа — не облагается налогом.

Вторая продажа - 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Третья и каждая последующая продажа — 18% НДФЛ.

Это правило касается легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Для грузового, специализированного транспорта или сельскохозяйственной техники действуют другие налоговые ставки.

Если налог не уплачен при оформлении сделки

В случае, если налоги не были удержаны при оформлении договора, владелец автомобиля должен самостоятельно подать декларацию о доходах:

Подать декларацию следует до 1 мая следующего года после продажи.

Уплатить налог следует до 1 августа.

Налоговая служба призывает не медлить с отчетностью и при необходимости пользоваться электронным кабинетом плательщика или обращаться за помощью к инспекторам.

Особенности продажи другого транспорта

Если речь идет о продаже автобусов, грузовиков, тракторов, прицепов или другой спецтехники, то действуют другие правила:

Первая и вторая продажа в пределах года — 5% НДФЛ.

Третий и дальше – 18% НДФЛ.

Кроме этого, с 1 декабря 2024 г. введен военный сбор в размере 5% от дохода по таким соглашениям. Он касается преимущественно нетипичного транспорта, но в отдельных случаях может начисляться и при продаже легковых автомобилей.

Вывод: если вы планируете продать автомобиль в 2025 году – убедитесь, сколько таких сделок уже было у вас в текущем году, и заранее узнайте, какие налоги придется оплатить.