Производитель пылесосов скопировал Rolls-Royce Cullinan: вот как он выглядит

Rolls-Royce Cullinan

Производитель бытовой техники из Китая Dreame объявил о планах выпускать автомобили с 2027 года и Starry Automotive — уже вторая его модель.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Starry Automotive очень напоминает кроссовер Rolls-Royce Cullinan. У него схожий двухобъемный силуэт с высоким капотом, широкая хромированная решетка радиатора и продолговатые фары. Задняя дверь открывается против движения.

Rolls-Royce Cullinan Фото: CarNewsChina

Китайский кроссовер Starry Automotive 5 длиной, а его колесная база составляет 3,7 м. В салоне установлены четыре кожаных кресла с электроприводом, разделенные по центру высокой консолью.

