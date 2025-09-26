- Дата публикации
Производитель пылесосов скопировал Rolls-Royce Cullinan: вот как он выглядит
Дизайн модели почти копирует Rolls-Royce Cullinan, но в Dreame этого не стесняются.
Производитель бытовой техники из Китая Dreame объявил о планах выпускать автомобили с 2027 года и Starry Automotive — уже вторая его модель.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Starry Automotive очень напоминает кроссовер Rolls-Royce Cullinan. У него схожий двухобъемный силуэт с высоким капотом, широкая хромированная решетка радиатора и продолговатые фары. Задняя дверь открывается против движения.
Китайский кроссовер Starry Automotive 5 длиной, а его колесная база составляет 3,7 м. В салоне установлены четыре кожаных кресла с электроприводом, разделенные по центру высокой консолью.
