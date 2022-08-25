Протаранил забор и наехал на крышу: в Испании произошла курьезная авария с участием двух кроссоверов Porsche (видео)

Porsche Macan стоял запаркованный недалеко от Мадрида в Алькала-де-Энаресе, и как говорится "никого не трогал". Но 45-летняя водитель Porsche Taycan 4S Cross Turismo задела его и подтолкнула так, что ее машина оказались под "Маканом".

Об аварии сообщает Motor1.

На момент аварии, произошедшей 21 августа, в Macan никого не было. Водитель Taycan, 45-летняя женщина, не пострадала, но после аварии у нее произошло нападение тревоги.

Спасателям понадобилась помощь крана, чтобы разобрать эти завалы. Краном они подняли Macan, чтобы вытащить Taycan под ним. Местные службы по чрезвычайным ситуациям сняли уборку на видео и опубликовали его в Twitter.

Вашему вниманию видео с тем, как ликвидировались последствия этого ДТП.

En les imatges es pot observar la minuciositat del treball de les tres dotacions de #BomberosCM que han treballat al lloc.



Lo més difícil en aquests casos és procurar que no hi hagi més desperfectos. #ASEM112 pic.twitter.com/nBmzae2YXU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

Добавим, что Taycan 4S Cross Turismo имеет большую мощность, производя до 562 лошадиных сил (420 киловатт). Porsche утверждает, что автомобиль может развивать 60 миль в час (96 километров в час) всего за 3,9 секунды.

Macan, в свою очередь, скоро получит капитальный ремонт с выпуском Macan EV, который автопроизводитель уже разрабатывает. Шпионские снимки позволяют увидеть кроссовер следующего поколения, но отмечается, что модель будет базироваться на архитектуре Volkswagen Premium Platform Electric. Вероятно, он будет иметь конфигурации с одним и двумя двигателями с полным приводом.

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