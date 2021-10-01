Протест и вандализм на ферме с автомобилем Кларксона оказался "пранком"

Протест и вандализм на ферме с автомобилем Кларксона оказался "пранком"

На машину телеведущего сбросили три тонны грибного компоста.

Протест и вандализм на ферме Джереми Кларксона оказался "пранком" британских телеведущих Энтони МакПартлина и Деклана Доннели из программы Ant & Dec's Saturday Night Takeaway.

Об этом бывший ведущий Top Gear сообщил у себя в Twitter.

"Все это чушь. Это Энт и Лард занимались ерундой... Вопреки тому, что утверждают эти нахалы в" Mail ", вчера в фермерском магазине Diddly Squat никакого протеста не было", — написал Кларксон.

Накануне Daily Mail распространили информацию о том, что на ферме Кларксона экоактивисты протестовали против его планов расширения территории.

Также было показано, как на его автомобиль сбросили три тонны грибного компоста. Сначала телеведущий был шокирован, когда увидел это, но потом понял, что стал жертвой "пранка", сообщает OxfordshireLive.

Местная полиция подтвердила, что не получила "никаких сообщений" о вандализме, и сообщила, что это были съемки, которые были заранее спланированы и о которых им было известно.

В прошлом месяце Saturday Night Takeaway сообщили в Twitter, что Энт и Дек "заняты планированием множества удивительных и веселых сюрпризов" перед возвращением шоу в следующем году.

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