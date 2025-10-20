Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

С наступлением осенних и зимних холодов, когда запотение, конденсат и иной существенно ухудшают видимость, автомобилистам предлагают неожиданное и бюджетное решение: натереть лобовое стекло обычным картофелем. Аналитики утверждают, что этот простой «кухонный» трюк может значительно улучшить обзор дороги.

Express

Как это работает?

Секрет кроется в крахмале, который содержится в картофеле. Когда водитель разрезает картофелину пополам и тщательно протирает разрезанной стороной наружную поверхность стекла, крахмал образует защитную гидрофобную пленку.

Эта пленка предотвращает прилипание влаги к поверхности.

Создается водоотталкивающий эффект : капли дождя стекают из стекла гладким слоем, а не рассеиваются, что улучшает видимость во время ливней.

При нанесении перед заморозками или дождем картофель помогает уменьшить накопление инея и льда за ночь.

MotorMatch отмечает, что этот способ является экономически выгодной, экологически чистой и природной альтернативой химическим средствам, а остатки крахмала легко убрать стеклоочистителями.

Предостережения экспертов

Однако, не все эксперты разделяют энтузиазм по поводу «картофельного» метода. Авторитетная автомобильная ассоциация АА ранее предупреждала водителей об опасности простых «онлайн-хаков»:

«Мы бы не рекомендовали тереть на окна ничего, что может испачкать их и ухудшить вашу способность четко видеть дорогу,» — предостерегали в АА, намекая на возможное ухудшение видимости из-за остатков продукта.

Таким образом, хотя картофельный лайфхак предлагает естественный и дешевый способ улучшить видимость, водителям следует взвешивать потенциальную эффективность крахмала против риска загрязнения стекла.

