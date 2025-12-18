Проваливают теоретический экзамен массово: в МВД назвали 5 ошибок, которые допускают будущие водители

Экзамен в автошколе / © iStock

При сдаче теоретического экзамена будущие водители часто допускают ошибки, однако специалисты выделили основные, которых кандидаты допускают чаще всего.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Работники центра проанализировали результаты тестирований и определили пятерку самых сложных тем для будущих вождей.

Топ-5 тем, на которых кандидаты ошибаются чаще всего

Жесты регулятора. Кандидаты нередко путают значения сигналов, неправильно определяют разрешенные направления движения или забывают, что жесты регулятора имеют приоритет над дорожными знаками и светофорами.

Проезд нерегулируемых перекрестков. Самые распространенные ошибки связаны с неправильным определением очередности проезда, игнорированием правила «помехи справа» и сложностями в разъезде при трамвайных путях или второстепенных дорогах.

Круговое движение. Трудность вызывает выбор правильной полосы и предпочтения в движении с учетом знаков приоритета, установленных перед перекрестком.

Дорожная размерка. Будущие водители часто неправильно трактуют значение горизонтальной разметки, включая сочетание знаков с направляющими стрелками, стоп-линиями и сплошными линиями.

Медицинская помощь. Большое количество ошибок касается алгоритмов действий в критических ситуациях: остановки массивных кровотечений, помощи при ожогах или переломах, а также проведение сердечно-легочной реанимации (в частности, соотношение вдохов и нажатий).

Условия сдачи экзамена

В Главном сервисном центре напомнили, что теоретический экзамен длится 20 минут. За это время кандидат должен ответить на 20 вопросов. Экзамен считается сданным, если допущено не более двух ошибок. В случае неудачи последующая попытка возможна только через 10 дней.

«Советим будущим водителям не ограничиваться механическим заучиванием ответов, а основательно понимать логику Правил дорожного движения и базовые принципы оказания медицинской помощи. Именно это поможет не только успешно сдать экзамен, но и действовать правильно в реальных дорожных ситуациях», — подытожили в Главном сервисном центре МВД.

