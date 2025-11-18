Пятна под авто: какая утечка "убьет" ваш двигатель, если его проигнорировать

Авто / © iStock

Реклама

Капли жидкости под автомобилем могут смутить любого водителя. Однако не каждая утечка является признаком критической неисправности. Важно уметь быстро отличить нормальный рабочий процесс от опасного сигнала, требующего немедленного вмешательства механика.

Об этом говорится в материале "Auto 24"

Истоки, которые можно игнорировать

Чаще всего под автомобилем можно увидеть жидкости, являющиеся естественным следствием работы систем. Эти истоки не являются проблемой и не требуют паники:

Реклама

Конденсат кондиционера. Это прозрачная чистая вода под передней частью авто. Она образуется, когда система охлаждения конденсирует влажный воздух и стекает через специальную трубку. Это обычный рабочий процесс.

Конденсат выхлопной системы. Если вода капает из выхлопной трубы, это тоже норма. Конденсат образуется, когда горячий выхлоп охлаждается.

Жидкость для омывателя. Пятно синего или фиолетового цвета, скорее всего, является омывателем. Достаточно осмотреть бачок и шланги, но это не критично для систем авто.

Истоки, требующие немедленного внимания

Любая жидкость, имеющая насыщенный цвет, специфический запах или маслянистую консистенцию, не может быть проигнорирована. Игнорирование таких утечек может повлечь за собой дорогостоящий ремонт или полный отказ критических систем:

Охлаждающая жидкость (антифриз). Обычно имеет зеленый, оранжевый или розовый цвет и сладковатый запах. Утечка антифриза может повлечь за собой перегрев двигателя и его полный отказ.

Тормозная жидкость. Обычно прозрачная, но жирная и может иметь специфический, иногда "рыбный" запах. Ее утечка может привести к полному отказу тормозной системы.

Трансмиссионная жидкость или моторное масло. Имеют красный, коричневый или черный цвет и маслянистую структуру. Они свидетельствуют о проблемах с коробкой передач или двигателем, что может привести к заклиниванию агрегатов.

Топливо. Жирная жидкость с резким, легко узнаваемым запахом бензина или дизеля. Это создает угрозу возгорания.

Алгоритм действий: Что делать при обнаружении пятна

Оцените цвет и запах. Попытайтесь идентифицировать жидкость по ее основным свойствам: сладковатый запах – антифриз, резкий – топливо, рыбный – тормозная жидкость. Соберите образец. Подложите под место утечки бумажное полотенце или кусок картона, чтобы точно определить цвет и консистенцию жидкости. Если доступ к месту утечки ограничен, перетащите машину немного вперед. Осторожность и СТО. Избегайте контакта с кожей, поскольку жидкости могут быть токсичными. Используйте перчатки. В случае сомнений обратитесь к специалисту. Своевременная консультация на СТО поможет избежать серьезных и дорогостоящих неисправностей в будущем.

Не все капли под автомобилем – это поломка. Но осторожность и быстрое реагирование на жидкости с цветом, запахом или маслянистой структурой способны сохранить ресурс агрегатов и вашу безопасность.