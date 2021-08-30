Пытались втроем одновременно проехать между отбойниками: в США случилась одна из самых нелепых аварий

К счастью, обошлось без жертв.

В городе Сэнди Спрингс американского штата Джорджия произошло очень нелепое ДТП.

Об этом говорится в заметке местной полиции, которую они разместили в Facebook.

Отмечается, что сразу трое водителей внезапно решили свернуть с автомагистрали I-285 на шоссе Гленридж, но этот маневр вполне ожидаемо не увенчался успехом: автомобили застряли между отбойниками на съезде.

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Почему три автомобиля решили в одно и тот же время вдруг покинуть шоссе, пока непонятно — этим занимается местная полиция. Так или иначе, спорткар Ford Mustang, микроавтобус GMC Savana и кроссовер GMC Acadia попытались одновременно воспользоваться съездом с трассы и в результате заблокировали его.

Судя по фотографиям, больше всех пострадал "Мустанг", который оказался прижатым правым боком к бетонному отбойнику сразу двумя автомобилями. У него, очевидно, повреждены как боковые стороны, так и фронтальная часть, GMC Savana тоже досталось неплохо, а замыкает тройку пострадавших GMC Acadia, которая, вероятно, повреждена только с правой стороны, так как ее водителю удалось избежать контакта с разделительным барьером.

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