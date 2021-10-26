Раскупили еще до старта продаж: китайский электромобиль получил рекордное количество заказов

Хотя его стоимость не так уж низка.

Китайский электромобиль Ora Good Cat вызвал невероятный ажиотаж на рынке Таиланда.

Отмечается, что прием заказов на этот электрокар стартовал 14 октября. Как сообщили в компании, только за первые 48 часов, бронирование Ora Good Cat оформило более 6 тысяч потенциальных клиентов. Физические продажи модели на местном рынке, в свою очередь, начнутся 29 октября, передает Autogeek.

Ценник Ora Good Cat в Таиланде колеблется от 27 тысяч до 35 960 долларов, тогда как в Китае электромобиль с учетом государственных субсидий стоит 16 200 – 25 200 долларов. Модель доступна в нескольких вариантах с запасом хода от 400 до 500 км.

Ora Good Cat – четвёртая модель марки Ora. Премьера электромобиля прошла осенью 2020 года. "Пятидверка" в стилистике Volkswagen Beetle построена на базе платформы ME (Mini Electric). Габаритная длина модели – 4 235 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 596 мм. Размер колесной базы – 2 650 мм.

Производство Ora Good Cat налажено на заводе Great Wall в Таиланде, второй зарубежной площадке компании, началось 9 июня 2021 года, четыре месяца спустя после выхода на местный рынок. В течение следующих трех лет здесь планируется предложить девять электрических моделей.

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