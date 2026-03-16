Рай для любителей: девушка нашла секретный гараж с редкими авто (фото)

В Нидерландах наткнулись на заброшенную базу по реставрации классических авто / © УралПолит.ру

Реклама

Нидерландская блогерша, известная под ником Dashing Decay, обнаружила заброшенный автомобильный гараж с редкими ретро-машинами.

Фотографии находки, которая годами скрывалась за густыми кустарниками, она опубликовала в сообществе Reddit.

По словам девушки, она наткнулась на бывшую частную мастерскую, где в свое время занимались реставрацией авто. Внутри локация выглядит так, будто владельцы оставили ее внезапно: на подъемниках все еще стоят машины, над которыми продолжалась работа, а вокруг разбросаны инструменты и детали.

Реклама

«Это была небольшая местная мастерская, где можно увидеть множество вещей: подъемник с автомобилем, над которым работали, разные материалы и инструменты. Именно здесь восстанавливали многие машины», — рассказала блогерша.

Как ярая автомобильная фанатка, Dashing Decay назвала увиденное «настоящим праздником для глаз». Она была поражена количеством деталей и состоянием находок. Некоторые из ярких автомобилей даже остались незапертыми, а в замках зажигания до сих пор торчат ключи.

«Меня преследовало очень странное ощущение — будто люди просто внезапно ушли и больше не вернулись», — поделилась впечатлениями исследовательница.

Реклама

