Разогнаться — не получится: в Евросоюзе могут ограничить максимальную скорость авто

Разогнаться — не получится: в Евросоюзе могут ограничить максимальную скорость авто

Также хотят более жестко наказывать за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В Европейском парламенте хотят ограничить максимальную скорость автомобилей в Европейском Союзе до 30 километров в час.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Депутаты призывают принять решительные меры по безопасности дорожного движения. Кроме ограничения скорости они также хотят принять более жесткие меры за вождение в нетрезвом виде, что должно позволить достичь нулевой смертности на дорогах ЕС до 2050 года.

Также читайте В двух европейских городах ограничили скорость авто до 30 км/ч

В среду, 6 октября, в парламенте приняли резолюцию по безопасности дорожного движения. В ней отмечается, что ежегодно на дорогах Евросоюза умирает около 22 700 человек, а около 120 000 — получают серьезные травмы.

"Прогресс в снижении смертности в последние годы застаивался, и ЕС не выполнил своей цели сократить вдвое количество смертей на дорогах между 2010 и 2020 годами (количество погибших на дорогах снизилось на 36%)", — сообщили в Европарламенте.

Сейчас самые безопасные дороги в Швеции, где 18 смертей на миллион жителей. В то же время в Румынии этот показатель в 2020 году составлял 85/миллион, что было самым высоким уровнем смертности в ЕС. Средний показатель составлял 42 смерти на миллион жителей.

Ключевым фактором примерно в 30% смертельных ДТП является превышение скорости. Поэтому Европейскую комиссию призвали рекомендовать способы применения безопасных ограничений скорости, таких как максимальная скорость 30 км в час в жилых районах и районах, где большое количество велосипедистов и пешеходов.

Также депутаты настаивают ввести нулевую толерантность к управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвые водители участвовали примерно в 25% всех смертей на дорогах.

Ранее сообщалось, что в одном из европейских городов ограничили скорость авто до 30 километров в час.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку