Реализуется каждые 30 секунд: самый продаваемый автомобиль в мире преодолел отметку в 50 млн экземпляров

Эта модель пока представлена в 150 странах планеты.

Компания Toyota сумела продать 50 миллионов экземпляров Corolla, которая продолжает удерживать лидерство самого продаваемого автомобиля в мире.

Об этом сообщает Motor1.

На сегодняшний день Toyota Corolla представлена в 150 странах мира и производится на 12 заводах в Японии, Бразилии, Венесуэле, Китае, Пакистане, Южной Африке, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции, США и Великобритании. Согласно статистике, каждые 30 секунд в мире продается по одному экземпляру этой модели.

Интересно, что по этому показателю ключевую роль сыграл рынок Австралии: он стал одним из первых, куда начали поставлять Toyota Corolla в 1966 году, а за 54 лет существования модели на рынке продано было 1,5 млн автомобилей.

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Модель, которая выпускается с 1966 года и сменила 12 поколений, уже к 1997 году стала лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей в истории. В 2005 году Corolla попала в "Книгу рекордов Гиннесса", когда разошлась по всему миру в количестве 30 миллионов экземпляров.

Добавим, что Toyota Corolla ежегодно входит в число самых продаваемых автомобилей в мире. Так, 2019 год был удачным для Toyota Corolla, потому что она увеличила продажи по сравнению с предыдущим годом и подтвердила свой статус лидера во всем мире. Ее преимущество над Ford F Series выросло до более чем 400 тысяч единиц. Это был самый продаваемый автомобиль в Китае в 2019 году, и это единственный автомобиль, выпущенный на всех пяти континентах.

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