Редкий суперкар Lamborghini сгорел дотла за считанные минуты в Мексике

Всего выпущено 63 экземпляра этой модели.

Настоящим ужасом завершилась поездка для водителя Lamborghini Aventador SVJ.

Как сообщает Motor1, суперкар во время движения по трассе неожиданно вспыхнул. Инцидент произошел во вторник, 24 января, на шоссе Куэрнавака-Акапулько в Мексике.

Отмечается, что водитель успел покинуть салон автомобиля, потому отделался легким испугом. В то же время суперкар погасить не успели. К моменту прибытия спасателей, он сгорел дотла. Для этого ему понадобилось считанные минуты.

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster представили в 2019 году в рамках ежегодного фестиваля Monterey Car Week. Кузов модели выполнен из углеродного волокна. Также родстер получил съемную крышу. Он отличается превосходной производительностью и аэродинамикой.

Мощный двигатель V12 позволяет суперкару достигать "сотни" за 2,9 секунды и развивать максимальную скорость в 350 км/ч.

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