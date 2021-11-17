Регистрация "евробляхи" наоборот: как поставить автомобиль на учет в соседних государствах

Мы разобрались, какие нужно знать тонкости при регистрации машини в других странах.

Как известно, с 10 ноября двери нашей страны для "евроблях" закрыты.

Так, если раньше можно было растаможить такое авто по пониженной ставке, или кататься так, платя небольшой штраф – теперь нельзя! Нарушителей ждет штраф в 170 тысяч гривен и конфискация авто. Но, прежде чем автомобили попадают в нашу страну и превращаются в "евробляхи" и "пригонки", они были обычными, легальными машинами.

ТСН Авто подробно разобрался, как в популярных для экспорта странах поставить авто на учет.

Начнем с Германии. Эта страна достаточно популярна у наших автомобилистов. Ведь все знают об идеальных автобанах, качестве топлива и безумной щепетильности немцев. Итак, кто не хочет оттуда себе автомобиль? Достаточно небольшие цены на машины обусловлены тем, что их владельцы иногда сами мечтают от них избавиться. Почему? Всё просто!

Чтобы поставить на учет авто в Германии, вам нужно:

Произвести диагностику двигателя на токсичность выхлопных газов (Abgasuntersuchung);

пройти обязательный технический осмотр (Hauptuntersuchung);

заплатить все налоги (а их немало);

стать в электронную очередь, чтобы получить услуги регистрации.

Вот глядя на этот список представьте, что у вас старенький Volkswagen Golf или BMW 3 серии. Конечно, проще снизить цену, продать иностранцам и забыть обо всем, как страшный сон.

АвтоЕвроСила

Конечно, мы не могли забыть о Польше, пожалуй, самая любимая страна для крепостного права. Страна Европейская, но ситуация с авто здесь другая. Здесь все закономерно, если за автомобиль просят мало, то его состояние будет печальным. Иногда можно отыскать более или менее неплохой вариант, но это скорее исключение, чем правило. Процесс установки на учет авто здесь немного проще:

Пройти обязательный технический осмотр;

заплатить налоги;

оформить с продавцом договор "купли-продажи";

приехать в сервисный центр.

И все у вас легальный автомобиль на польской регистрации.

Ранее на улицах Украины можно было увидеть много автомобилей из такой страны, как Литва, но они быстро исчезли с дорог. Почему? Всё оказалось просто. Для того чтобы продать или приобрести автомобиль, его владелец должен иметь специальный код. Чтобы его получить, нужно задекларировать автомобиль. Но кто это будет делать, если авто планируют превратить в "евробляху"? Наши бизнесмены сразу отказались от этой идеи и переключились на другие страны.

Пройти обязательный технический осмотр;

заплатить налоги;

оформить с продавцом договор "купли-продажи";

приехать в сервисный центр.

galinfo.com.ua

Латвия тоже попала в наш список привлекательных стран, из-за низких цен на автомобили и очень лояльной законодательной базы. Здесь у вас не будет проблем с регистрацией авто. Действия очень просты и понятны:

Пройти обязательный технический осмотр;

заплатить все налоги;

стать в электронную очередь, чтобы получить услуги регистрации;

и уже тогда приехать в Сервисный центр.

Если мы уже отправились в ту сторону нашего земного шара, давайте рассмотрим и Чехию. Для того чтобы здесь поставить на учет автомобиль нужно знать некоторые тонкости, например:

Вы должны заполнить заявление на внесение автомобиля в регистр транспортных средств;

получить технический паспорт, выданный продавцом автомобиля;

для подтверждения сделки – оформить счет-фактуру и договор купли-продажи;

при лизинге – вам понадобится доверенность от лизинговой компании, заверенная у нотариуса;

обязательна страховка ответственности автовладельца, без нее не переоформят авто;

и без оплаты административной пошлины.

И еще одна интересная страна для наших соотечественников – Грузия. Здесь все сделано для людей, и по сравнению с Европой все очень просто. Поставить авто на учет в Грузии проще даже, чем у нас. Все что нужно:

Вид на жительство или просто знакомый грузин, который согласен за вас поручиться;

действующий технический осмотр автомобиля (на время пандемии это правило не актуально);

приехать в сервисный центр.

Все, вы новый владелец автомобиля! Еще одна интересная фишка в Грузии – это растаможка автомобиля. Пригоняете автомобиль на иностранную регистрацию в Центр регистрации, на специальной панели вводите все данные в цифровом виде, оплачиваете в кассу небольшой налог и ваш автомобиль полноправный "житель" Грузии. Только представьте, если бы такая система была создана в Украине? Несколько минут и ваш автомобиль уже растаможен и никаких тебе сертификаций и проблем, фантастика!

Итак, как говорится: "кто предупрежден, тот вооружен". Теперь у вас точно не будет проблем с автомобилями в перечисленных странах. Главное не попасть в руки мошенников и делать все в рамках закона.

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