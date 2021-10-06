Renault представила новую версию своего бюджетного городского автомобиля: вскоре эта модель перестанет существовать

Машина стоит от 17 300 евро до 26 650 евро.

Renault представила новую версию городского автомобиля Twingo, которая называется Urban Night.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Нынешнее поколение модели будет последним перед тем, как его заменит Renault 5. Сколько Twingo будет существовать еще неизвестно, но это точно не продлится долго. Поэтому пока компания решила выпустить еще один его вариант. Автомобиль будет доступен с двигателем внутреннего сгорания и как электрокар.

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Машина выйдет только во Франции и на нее уже открыты заказы. Она доступна в четырех цветах: Cristal White, Quartz White, Moon Grey, и Diamond Black.

Новый Twingo получил шестнадцатидюймовые диски из темного глянцевого цвета и решетку радиатора с белыми вставкам. Зеркала и корпус украсили фирменными наклейками "Urban Night" в темных и светлых цветах. В пакете Premium эти отметки добавляются на крышу и заднюю дверь.

Интерьер обновили так же поверхностно, как экстерьер. Фирменный знак "Urban Night" добавили на приборную панель, установили уникальные накладки на двери и глянцевую черную окантовку.

Сиденья получили черную обивку с белыми акцентами и фирменные вставки на спинках. Кроме того, модель поставляется с навигацией, камерой заднего вида и беспроводной зарядкой.

Renault не сообщает, когда начнутся поставки. Цены начинаются от 17 300 евро, включая НДС для варианта с ДВС. 26 650 евро стоит полностью электрический вариант.

motor1.com

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