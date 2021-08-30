Renault представила стильный электрический седан: он будет доступен для поездок, но не покупки

Renault представила стильный электрический седан: он будет доступен для поездок, но не покупки

Он выйдет в 2022 году.

Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo, который предназначен специально для служб такси и аренды автомобилей.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Электрокар выйдет во второй половине 2022 года. Однако его нельзя купить, потому что он будет доступен только через подписку.

Седан имеет 4,67 метра в длину и колесную базу 2,75 метра, что позволяет получить 288 миллиметров пространства для удобного размещения ног на заднем сиденье.

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Также комфорт второго ряда сидений повысили благодаря плоскому полу, удобным сиденьям для трех взрослых и двум портам USB. Пассажиры сзади также имеют доступ к регуляторам громкости, регулируемым вентиляционным отверстиям и книжным фонарям.

На стильной приборной панели есть два больших экрана: 10,25-дюймовый для панели приборов и 12,3-дюймовый для информационно-развлекательной системы. Между двумя передними сиденьями размещено холодильное отделение.

Седан оснащен "высокопроизводительным" электродвигателем, который производит 150 лошадиных сил и 220 Ньютон-метров. Его максимальная скорость составляет 140 километров в час, и он может разгоняться до 100 км/ч за 9,6 секунды.

Электромобиль оснащен аккумулятором на 60 киловатт-часов, который обеспечивает около 450 километров запаса хода по циклу WLTP. Быстрая зарядка может увеличить диапазон на 250 км примерно за 40 минут, что является среднесуточным пробегом для большинства профессиональных водителей.

Автомобиль поставляется с восемью подушками безопасности и несколькими функциями безопасности, такими как адаптивный круиз-контроль, выявление слепых зон, помощь при удержании полосы движения и тому подобное. Также доступен зимний пакет, который добавляет подогрев сидений и руля.

motor1.com

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