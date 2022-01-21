Renault презентовала свой самый дешевый кроссовер: объявлена цена

Стоимость дороже, чем ожидалось.

Компания Renault представила обновленную версию кроссовера – Kwid .

Отметим, что эта модель представлена для рынка Бразилии, о чем и сообщил официальный представитель французского производителя в этой стране.

Как можно увидеть из фотографий, обновленный Renault Kwid получит новую решетку радиатора и передний бампер, а также двухуровневую главную оптику. Габариты автомобиля не изменились: 3 680X1 579X1 498 мм при размере колесной базы 2 423 миллиметра. А вот дорожный просвет вырос на 5 мм и теперь составляет 18,5 сантиметров. Объем багажника также остался прежним – 290 литров.

renault.com.br

Среди новшеств в салоне – увеличенный до восьми дюймов сенсорный экран мультимедийной системы, через который можно управлять подключенными через Apple CarPlay и Android Auto смартфонами. Также появится новая приборная панель с цифровым спидометром. Уже в базовой версии есть кондиционер, передние электростеклоподъемники, электроприводы зеркал внешнего вида. Также базовая комплектация Renault Kwid включает в себя две подушки безопасности и ABS.

renault.com.br

Renault Kwid будет иметь 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 71 и 68 л. Поскольку кроссовер выпускается в Бразилии, двигатель сможет работать на этаноле – такое топливо чрезвычайно популярно в этой стране Латинской Америки. Автопроизводитель также заявляет, что на 10-15% улучшилась топливная экономичность благодаря появлению старт-стоп системы. На украинском рынке такой же двигатель доступен на Logan и Sandero.

Что касается стоимости, то она составит от 11 до 12,5 тысяч долларов, хотя изначально предполагалось, что она будет стоить около 5,5 тысяч в американской валюте.