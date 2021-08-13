Renault выпустило ограниченную версию одного из самых популярных электрокаров Европы

Renault выпустило ограниченную версию одного из самых популярных электрокаров Европы

В то же время модель Zoe собираются снять с производства.

Renault выпустило новую специальную версию своего электрокара Zoe.

Об этом сообщает сайт Auto Express.

Автомобиль получил название Zoe Riviera Limited Edition. Вторая часть его названия свидетельствует об ограниченном производстве: лишь 300 экземпляров для Великобритании.

Модель получила косметические обновления, которые включают 16-дюймовые легкосплавные диски, темно-синий цвет кузова и белые полоски на нем.

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В стандартное оснащение входят светодиодные фары, датчики для задней парковки, камера заднего вида и система помощи при парковке. Также есть множество средств безопасности, таких как помощь при удержании полосы движения, автоматическое экстренное торможение, ограничитель скорости и круиз-контроль.

Внутри установлены автоматический кондиционер, 10-дюймовый цифровой приборный дисплей и 9,3-дюймовая информационно-развлекательная система с Apple CarPlay и Android Auto. Сиденья автомобиля обработанные смесью синтетической кожи и повторно переработанной ткани.

Силовой агрегат Riviera идентичен стандартному Zoe. Он получил электродвигатель мощностью 133 лошадиных сил и аккумулятор на 52 кВт-ч. Максимальная скорость составляет 140 километров в час, и при полном заряде хэтчбек проедет до 383 км.

Электрокар может полностью зарядиться за 9 часов и 25 минут. А с быстрым зарядным устройством постоянного тока на 50 кВт — до 80% за час и 10 минут.

Машина стоит 34 795 фунтов стерлингов, но к ней можно применить государственную субсидию, после чего цена снизится до 32 295 фунтов.

Ранее сообщалось, что Renault решила снять с производства модель Zoe.

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