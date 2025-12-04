Рождественский сюрприз от BMW: компания анонсировала новую таинственную модель

BMW / © apnews.com

BMW решила использовать свою рождественскую рекламную кампанию для неожиданного анонса: автопроизводитель планирует представить новую электрическую модель в канун Рождества.

В видеоролике, стилизованном под адвент-календарь, среди знакомых электромобилей внезапно появляется затемненный силуэт загадочного автомобиля, что вызвало волну предположений среди фанатов.

Видео четко показывает пять существующих электрических моделей (iX1, iX2, i4, i5 Touring и i7), что подтверждает электрическую природу будущей премьеры. Контуры автомобиля намекают на кроссовер.

Эксперты считают главным кандидатом новое поколение BMW iX3. Эта модель, основанная на архитектуре Neue Klasse, уже подтверждена к выпуску и, как ожидается, получит как полноприводную, так и заднеприводную версии.

BMW iX3 / © motor1.com

Модель iX3 является ключевой в стратегии BMW Neue Klasse и должна вывести бренд на новый уровень в сегменте электрических кроссоверов.

Другие возможные премьеры

Несмотря на сильную интригу вокруг iX3, существуют и альтернативные версии по поводу рождественской премьеры.

BMW также подогревает интерес к новому электрическому i3, который в отличие от своего предшественника может стать глобальной моделью. Рождественский дебют был бы прекрасной возможностью привлечь к нему внимание.

Хотя это менее вероятно, автопроизводитель может показать первое официальное изображение iX5 (электрический аналог X5), который, по прогнозам, дебютирует в 2026 году.

Независимо от модели, релиз в канун Рождества обеспечит BMW максимальное внимание со стороны автомобильного сообщества.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года для электромобилей может исчезнуть льгота по нулевому НДС.