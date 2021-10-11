Ряд украинских АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться становится все дороже.

Украинские сети АЗС в понедельник, 11 октября, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, в сети "БРСМ-Нафта" на 40 коп./л, до 27,80 грн/л подорожало только дизельное топливо.

На станциях Motto тоже только ДТ в среднем добавило 11 коп./л (28,08 грн/л). "Кворум" на 10 коп./л повысил цены на все виды топлива: бензин А-92 подорожал до 29,50 грн/л, А-95 — до 30,35 грн/л, ДТ — до 28,75 грн/л .

Подняла цены на светлые нефтепродукты на 20-30 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal повысила цену бензина и ДТ на 30 коп./л. На станциях "Овис" и Prime дизтопливо подорожало на 30 и 60 коп./л, до 29,16 и 28,20 грн/л соответственно.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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