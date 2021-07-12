Рынок подержанных авто: какие китайские машины с пробегом меньше всего теряют в стоимости

Некоторые даже ликвиднее, чем Toyota.

Стали известны китайские подержанные автомобили, которые на внутреннем рынке меньше других теряют в стоимости.

Об этом сообщает портал "Китайские автомобили"

Так, проанализировав рынок подержанных автомобилей в Поднебесной выяснилось, что наиболее ликвидными моделями от китайских брендов можно считать грузовик Great Wall Pao (минус 8% от цены за год), кроссовер Geely Atlas Pro (минус 10,5% за год), рамный внедорожник Haval H9 (минус 20,5% за два года), пикап Great Wall Wingle (минус 23% за два года) и кроссовер Geely Coolray (минус 27% за два года).

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Около трети цены теряют двухлетние Chery Tiggo 4 и Tiggo 8, а также Geely Tugella, а вот трехлетние Tiggo 7 можно продать только за полцены. На солидные 42,5% за три года падает цена Geely Atlas.

Интересно, что трехлетняя Toyota Corolla в среднем теряет 30% цены, двухлетний RAV4 — 28% цены, а четырехлетний Land Cruiser Prado — 20,5% цены. При этом год выпуска в Китае имеет большее значение, чем пробег, так как автопарк достаточно молодой.

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