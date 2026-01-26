- Дата публикации
С 1 февраля меняют правила парковки: что нужно знать водителям
С 1 февраля в Карловых Варах обновляются правила парковки: изменяются тарифы и границы парковочных зон. Что следует знать водителям во избежание штрафов.
С 1 февраля в Карловых Варах, Чехия, вступают в силу обновленные правила парковки. Городской магистрат объявил об изменении тарифов и корректировке парковочных зон на улицах города.
Об этом сообщает Czechia Online.
Нововведения касаются как стоимости парковки, так и перераспределения улиц между зонами. В некоторых районах границы зон пересмотрели, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными, чтобы избежать штрафов.
Для тех, кто оплачивает парковку через парковочные автоматы, менять ничего не нужно – тарифы обновятся автоматически в соответствии с новыми правилами.
Водителям, пользующимся мобильным приложением Vary Virtual, в городских властях рекомендуют обязательно проверять выбранную парковочную зону перед оплатой. Сделать это можно, в частности отсканировав QR-код на парковочном автомате.
В магистрате отмечают, что изменения призваны упорядочить систему парковки и сделать ее более понятной как для жителей города, так и для туристов. Актуальные тарифы и список зон уже обнародованы на официальных ресурсах города.
Водителям советуют заранее ознакомиться с обновлениями во избежание недоразумений и штрафов во время парковки.
