Авто
151
1 мин

Самая дешевая Tesla официально доступна в Европе: что предлагает Model 3 Standard

Tesla официально представила базовую Model 3 Standard в Европе за 36 990 евро. Узнайте о запасе хода, разгоне, максимальной скорости, ограничении комплектации.

Кирилл Шостак
Model 3 Standard

Model 3 Standard / © Tesla

Компания Tesla представила базовую версию Model 3 Standard в Европе. В немецком конфигураторе модель доступна от 36 990 евро. Это упрощенная версия, которая заменяет предварительную базовую комплектацию с литий-железо-фосфатным аккумулятором и задним приводом.

Об этом сообщает Electriv.

По данным производителя, Model 3 Standard может проехать 534 км по циклу WLTP, разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 201 км/ч. По сравнению с более дорогой комплектацией Premium (от 44 990 евро, запас хода 750 км), Standard имеет более простой интерьер и ограниченный выбор опций.

Среди отличий:

  • колеса Prismata вместо Photon;

  • стеклянная крыша без внутренней обшивки;

  • всего три цвета кузова, из которых Pearl White Multi-Coat доступен бесплатно, а Diamond Black и Stealth Grey – за 1300 евро;

  • салон всегда черный;

  • доступный только стандартный автопилот и фаркоп за 1350 евро;

  • дополнительные 980 евро за доставку и оформление документов.

Model 3 Standard предлагает доступный вариант для желающих электрокар Tesla без премиальных опций, сохраняя основные характеристики безопасности и езды.

Напомним, ранее стало известно, какие самые популярные авто из-за рубежа выбирали украинцы. Tesla Model Y и Model 3 вошли в тройку.

151
