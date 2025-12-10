- Дата публикации
Самая дешевая Tesla официально доступна в Европе: что предлагает Model 3 Standard
Tesla официально представила базовую Model 3 Standard в Европе за 36 990 евро. Узнайте о запасе хода, разгоне, максимальной скорости, ограничении комплектации.
Компания Tesla представила базовую версию Model 3 Standard в Европе. В немецком конфигураторе модель доступна от 36 990 евро. Это упрощенная версия, которая заменяет предварительную базовую комплектацию с литий-железо-фосфатным аккумулятором и задним приводом.
Об этом сообщает Electriv.
По данным производителя, Model 3 Standard может проехать 534 км по циклу WLTP, разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 201 км/ч. По сравнению с более дорогой комплектацией Premium (от 44 990 евро, запас хода 750 км), Standard имеет более простой интерьер и ограниченный выбор опций.
Среди отличий:
колеса Prismata вместо Photon;
стеклянная крыша без внутренней обшивки;
всего три цвета кузова, из которых Pearl White Multi-Coat доступен бесплатно, а Diamond Black и Stealth Grey – за 1300 евро;
салон всегда черный;
доступный только стандартный автопилот и фаркоп за 1350 евро;
дополнительные 980 евро за доставку и оформление документов.
Model 3 Standard предлагает доступный вариант для желающих электрокар Tesla без премиальных опций, сохраняя основные характеристики безопасности и езды.
