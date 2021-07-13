Самая дешевая версия популярного среди украинцев кроссовера KIA Sportage поступила в продажу

Дебют этой модели состоялся в апреле 2021 года.
На китайском рынке стартовали продажи нового поколения кроссовера KIA Sportage Ace.
Эта модель дебютировала в апреле 2021 года на Шанхайском автосалоне. От глобальной модели эта версия отличается другим конструктивом.
Так, в основе новинки — дешевая версия платформы, которая используется предыдущим поколением KIA Sportage. Внешне бюджетный кроссовер отличается иным дизайном экстерьера с крупной решеткой радиатора. Дополняют "картину" массивные бамперы, светодиодная оптика и вертикальные задние фонари в стиле нового KIA Sorenro 2021.
В салоне KIA Sportage Ace — система мультимедиа с большим сенсорным дисплеем, сенсорный блок управления климат-контролем и цифровая панель приборов.
В движение доступный кроссовер приводит 2,0-литровый атмосферный мотор, который выдает 160 л.с. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач или шестиступенчатой автоматической. Кроме того, покупателям предложат 1,5-литровый турбированный агрегат мощностью 200 л.с., связанный с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Привод — только передний.
Стоимость KIA Sportage Ace начинается от 18 500 долларов. В стандартном оснащении — комплекс систем активной безопасности. В него входят камеры кругового обзора, интеллектуальный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.