Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что выбирали украинцы

Украинцы за год ввезли почти 97 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет. Какие модели стали самыми популярными, какая часть электромобилей и выбирающие водители.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Подержанные авто

Подержанные авто / © Associated Press

За прошедший год украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Такие данные обнародовал "Укравтопром".

В целом в 2025 году украинский автопарк пополнился 274,3 тыс. автомобилей с пробегом, поэтому машины в возрасте до 5 лет составили около 35% всех импортированных подержанных легковушек.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – 60%. Это подтверждает устойчивую тенденцию роста интереса украинцев к электротранспорту.

На втором месте по популярности оказались бензиновые авто (27%), гибридные модели – 8%, дизельные – 4%, автомобили с ГБО – 1%.

Самые популярные модели среди авто в возрасте до 5 лет

Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных легковых автомобилей пользовались следующие модели:

  1. Tesla Model Y — 10 682 авто

  2. Tesla Model 3 - 6 589

  3. Kia Niro — 4 091

  4. Hyundai Kona - 2 990

  5. Nissan Rogue - 2 616

  6. Mazda CX-5 - 2 205

  7. Chevrolet Bolt — 2 132

  8. Audi e-tron Sportback - 2 122

  9. Volkswagen Tiguan — 1 988

  10. Hyundai Ioniq 5 - 1 779

Аналитики отмечают, что доминирование электрокаров в этом сегменте объясняется сочетанием более низких затрат на эксплуатацию, доступности импорта и расширения зарядной инфраструктуры в Украине.

Также ранее сообщалось, что украинцы массово пересаживаются на американские подержанные автомобили. За год было приобретено около 62 тысяч авто.

