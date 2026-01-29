Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что выбирали украинцы

Подержанные авто / © Associated Press

За прошедший год украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Такие данные обнародовал "Укравтопром".

В целом в 2025 году украинский автопарк пополнился 274,3 тыс. автомобилей с пробегом, поэтому машины в возрасте до 5 лет составили около 35% всех импортированных подержанных легковушек.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – 60%. Это подтверждает устойчивую тенденцию роста интереса украинцев к электротранспорту.

На втором месте по популярности оказались бензиновые авто (27%), гибридные модели – 8%, дизельные – 4%, автомобили с ГБО – 1%.

Самые популярные модели среди авто в возрасте до 5 лет

Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных легковых автомобилей пользовались следующие модели:

Tesla Model Y — 10 682 авто Tesla Model 3 - 6 589 Kia Niro — 4 091 Hyundai Kona - 2 990 Nissan Rogue - 2 616 Mazda CX-5 - 2 205 Chevrolet Bolt — 2 132 Audi e-tron Sportback - 2 122 Volkswagen Tiguan — 1 988 Hyundai Ioniq 5 - 1 779

Аналитики отмечают, что доминирование электрокаров в этом сегменте объясняется сочетанием более низких затрат на эксплуатацию, доступности импорта и расширения зарядной инфраструктуры в Украине.

Также ранее сообщалось, что украинцы массово пересаживаются на американские подержанные автомобили. За год было приобретено около 62 тысяч авто.