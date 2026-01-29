- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что выбирали украинцы
Украинцы за год ввезли почти 97 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет. Какие модели стали самыми популярными, какая часть электромобилей и выбирающие водители.
За прошедший год украинцы приобрели 96,9 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.
Такие данные обнародовал "Укравтопром".
В целом в 2025 году украинский автопарк пополнился 274,3 тыс. автомобилей с пробегом, поэтому машины в возрасте до 5 лет составили около 35% всех импортированных подержанных легковушек.
Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – 60%. Это подтверждает устойчивую тенденцию роста интереса украинцев к электротранспорту.
На втором месте по популярности оказались бензиновые авто (27%), гибридные модели – 8%, дизельные – 4%, автомобили с ГБО – 1%.
Самые популярные модели среди авто в возрасте до 5 лет
Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных легковых автомобилей пользовались следующие модели:
Tesla Model Y — 10 682 авто
Tesla Model 3 - 6 589
Kia Niro — 4 091
Hyundai Kona - 2 990
Nissan Rogue - 2 616
Mazda CX-5 - 2 205
Chevrolet Bolt — 2 132
Audi e-tron Sportback - 2 122
Volkswagen Tiguan — 1 988
Hyundai Ioniq 5 - 1 779
Аналитики отмечают, что доминирование электрокаров в этом сегменте объясняется сочетанием более низких затрат на эксплуатацию, доступности импорта и расширения зарядной инфраструктуры в Украине.
Также ранее сообщалось, что украинцы массово пересаживаются на американские подержанные автомобили. За год было приобретено около 62 тысяч авто.