Самые популярные авто из-за рубежа: что покупали украинцы в июне

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа / © Pixabay

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В течение июня 2025 года украинский автопарк пополнился почти 20 тысячами подержанных легковушек, импортированных из-за рубежа. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Какие авто выбирают украинцы?

Наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили, составляющие 48% от общего количества ввозимых подержанных машин. За ними следуют:

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Электромобили — 23%

Дизельные авто — 21%

Гибриды — 5%

Авто с ГБО — 3%

Лидером среди импортируемого и подержанного авто остается Volkswagen Golf. В топ-10 самых популярных моделей июня вошли:

VOLKSWAGEN Golf — 985 ед. RENAULT Megane — 698 ед. SKODA Octavia — 652 ед. VOLKSWAGEN Tiguan — 634 ед. TESLA Model Y — 567 ед. AUDI Q5 — 560 ед. NISSAN Rogue — 520 ед. TESLA Model 3 — 513 ед. NISSAN Leaf — 468 ед. VOLKSWAGEN Passat — 451 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших украинские номера в июне, составляет 8,8 года.

Напомним, украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 70% больше, чем в мае 2024г.

Увеличение спроса особенно заметно на новые авто китайского производства — их было приобретено 1335 единиц, что на 92% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время рынок б/у китайских автомобилей также показал рост, хотя и скромнее — 245 единиц, что на 5% больше.

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