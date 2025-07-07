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Самые популярные авто из-за рубежа: что покупали украинцы в июне
Рынок б/у авто растет. Украинцы активно покупают импортные легковушки.
В течение июня 2025 года украинский автопарк пополнился почти 20 тысячами подержанных легковушек, импортированных из-за рубежа. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Какие авто выбирают украинцы?
Наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили, составляющие 48% от общего количества ввозимых подержанных машин. За ними следуют:
Электромобили — 23%
Дизельные авто — 21%
Гибриды — 5%
Авто с ГБО — 3%
Лидером среди импортируемого и подержанного авто остается Volkswagen Golf. В топ-10 самых популярных моделей июня вошли:
VOLKSWAGEN Golf — 985 ед.
RENAULT Megane — 698 ед.
SKODA Octavia — 652 ед.
VOLKSWAGEN Tiguan — 634 ед.
TESLA Model Y — 567 ед.
AUDI Q5 — 560 ед.
NISSAN Rogue — 520 ед.
TESLA Model 3 — 513 ед.
NISSAN Leaf — 468 ед.
VOLKSWAGEN Passat — 451 ед.
Средний возраст подержанных автомобилей, получивших украинские номера в июне, составляет 8,8 года.
Напомним, украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 70% больше, чем в мае 2024г.
Увеличение спроса особенно заметно на новые авто китайского производства — их было приобретено 1335 единиц, что на 92% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время рынок б/у китайских автомобилей также показал рост, хотя и скромнее — 245 единиц, что на 5% больше.