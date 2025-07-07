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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
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Самые популярные авто из-за рубежа: что покупали украинцы в июне

Рынок б/у авто растет. Украинцы активно покупают импортные легковушки.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа / © Pixabay

В течение июня 2025 года украинский автопарк пополнился почти 20 тысячами подержанных легковушек, импортированных из-за рубежа. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Какие авто выбирают украинцы?

Наибольшим спросом пользуются бензиновые автомобили, составляющие 48% от общего количества ввозимых подержанных машин. За ними следуют:

  • Электромобили — 23%

  • Дизельные авто — 21%

  • Гибриды — 5%

  • Авто с ГБО — 3%

Лидером среди импортируемого и подержанного авто остается Volkswagen Golf. В топ-10 самых популярных моделей июня вошли:

  1. VOLKSWAGEN Golf — 985 ед.

  2. RENAULT Megane — 698 ед.

  3. SKODA Octavia — 652 ед.

  4. VOLKSWAGEN Tiguan — 634 ед.

  5. TESLA Model Y — 567 ед.

  6. AUDI Q5 — 560 ед.

  7. NISSAN Rogue — 520 ед.

  8. TESLA Model 3 — 513 ед.

  9. NISSAN Leaf — 468 ед.

  10. VOLKSWAGEN Passat — 451 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших украинские номера в июне, составляет 8,8 года.

Напомним, украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 70% больше, чем в мае 2024г.

Увеличение спроса особенно заметно на новые авто китайского производства — их было приобретено 1335 единиц, что на 92% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время рынок б/у китайских автомобилей также показал рост, хотя и скромнее — 245 единиц, что на 5% больше.

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