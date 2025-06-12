Самые популярные модели гибридных авто: эксперты назвали топ в Украине

Гибридные авто / © Pixabay

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В мае украинский автопарк пополнился более 3 тысяч гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Интересно, что 60% от этого числа составили новые автомобили (по сравнению с 55% в прошлом году), что свидетельствует о растущем доверии к гибридным технологиям среди покупателей новых авто.

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Самые новые гибриды мая

TOYOTA RAV-4 остается безоговорочным лидером рынка с 439 проданными единицами. На втором месте расположился Nissan Qashqai (91 единица). Третье место занимает AUDI Q8 с результатом 79 проданных авто.

Среди подержанных гибридов, импортируемых в Украину, первенство удерживает TOYOTA Prius со 101 автомобилем. За ней следуют KIA Niro (65 единиц). Замыкает тройку лидеров Ford Fusion US (59 автомобилей).

Напомним, эксперт по автомобильной безопасности раскрыл пять таких функций, которые должен знать каждый водитель.