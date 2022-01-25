Самый быстрый автомобиль планеты впервые сняли на дороге: он способен разгоняться до 560 км/ч (видео)

Самый быстрый автомобиль планеты впервые сняли на дороге: он способен разгоняться до 560 км/ч (видео)

Топовая его версия получит мощность в пять тысяч "лошадей".

В Италии проходят испытания самого быстрого автомобиля мира – Devel Sixteen.

Отметим, что Devel Sixteen – должен стать самым мощным и быстрым серийным авто в мире. Видео с тестовых заездов опубликовал официальный канал бренда Devel.

Компания Devel Motors из Объединенных Арабских Эмиратов, являющаяся разработчиком этого автомобиля, называет купе Sixteen "легендой в истории суперкаров", хотя машина все еще находится в статусе прототипа.

Серийный вариант двухдверки, мощнейшая версия которой якобы будет оснащена 5000-сильным двигателем от драгстера, показали четыре года назад. Эта невероятная мощность будет поступать из 12,3-литрового двигателя V16 компании Devel. Производитель утверждает, что максимальная скорость, помогающая обеспечить агрегат, составляет 558 км/ч. До сотни Devel Sixteen может разгоняться за 1,8 секунды.

Devel Sixteen напоминает автомобили из фильмов о Бэтмене. Несмотря на свою эпическую внешность, этот проект должен быть дорожным автомобилем.

Добавим, что гиперкар Devel Sixteen предложат в трех версиях: