Самый быстрый серийный автомобиль в истории от Tesla побил рекорд Porsche на легендарной трассе (видео)

Новое достижение лучше на 12 секунд.

Электрокар Tesla Model S Plaid, который является самым быстрым серийным автомобиль в истории, установил новый рекорд на легендарной трассе Нюрнбургринг.

Об этом сообщает Teslarati.

Tesla Model S Plaid впервые выехала на Нюрбургринг в 2019 году — сразу после презентации Porsche Taycan. Тогда лифтбек с трехмоторный установкой, якобы, прошел круг за 7 минут и 23 секунды, но результат был неофициальным: время вручную засек журналист Auto Motor und Sport, который присутствовал на тесте.

Теперь же снимок с рекордным временем опубликовал на своей странице в Twitter Маск.

Судя по всему, за 7 минут 30,9 секунды Model S Plaid преодолела 20,6 километра, а на полный круг "Северной петли" длиной 20,8 километра лифтбек потратил 7 минут 35,6 секунды. В то же время на коротком круге Tesla на 12 секунд обошла Porsche Taycan Turbo (7:42.34), но немного уступила Chevrolet Corvette Z51 (7:29.90) и Porsche 911 Carrera S (7:30.41).

Маск особо отметил, что рекорд установила серийная Model S Plaid, привезенная "просто с завода". Однако скоро на Нюрбургринг выпустят доработанный лифтбек с новыми аэродинамическими деталями, карбоновыми тормозами и гоночными покрышками, пообещал он.

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Добавим, американская компания официально заявила, что ее Tesla Model S Plaid может разогнаться до максимальных 320 км/ч, а на то, чтобы преодолеть первую отметку в 100 км/ч ему нужно всего 1,99 секунды. На тестах седан прошел гоночную трассу Laguna Seca (3 602 м) за 96 секунд. Примечательно, что в день презентации стоимость Model S Plaid выросла на 10 тысяч долларов. Отныне, цена этого электрокара в США составляет минимум 129 990 долларов.

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