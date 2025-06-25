Самый дешевый автомобиль, который прослужит 20 лет: механик назвал лучшую модель

Самое надежное подержанное авто / © Pexels

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Известный механик Пол Лукас поделился своим опытом, назвав 20-летний Ford Focus Mk1 одним из самых надежных подержанных автомобилей. По его словам, он приобрел такой автомобиль 15 лет назад всего за 500 фунтов стерлингов и благодаря тщательному уходу машина ни разу его не подвела.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему Ford Focus Mk1?

Пол Лукас, который сам владеет Mk1, рассказал Daily Mail, что ключевыми преимуществами этой модели является ее простота и надежность.

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«Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 с 1,6-литровым двигателем является лучшим вариантом с точки зрения надежности», — отметил механик. Он добавил, что эта модель была разработана еще до появления всех лишних наворотов и даже позволяет запускать машину настоящим ключом, а не кнопкой.

Рост спроса на подержанные автомобили и электромобили

На фоне роста стоимости жизни, все больше людей обращаются к рынку подержанных автомобилей вместо новых. Некоторые даже рассматривают покупку подержанных электромобилей, хотя многие все еще колеблются.

Джефф Вонг, контроллер б/у автомобилей в Porsche Centre Bristol, объяснил Express, что клиенты настороженно относятся к электромобилям из-за вопроса о состоянии аккумулятора.

«Люди сейчас начинают задавать этот вопрос. Но теперь во всех наших центрах Porsche есть устройства, с помощью которых мы можем реально проверить срок службы аккумулятора электромобиля», — отметил Вонг. По его словам, автомобили Porsche имеют примерно пятилетний срок службы аккумулятора и могут точно сообщить клиентам, сколько еще прослужит батарея. Это помогает развеять сомнения покупателей и внушить им уверенность в приобретении таких автомобилей.

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Напомним, угон авто часто занимает считанные минуты. Но простой трюк с колесами может остановить вора. Эксперт рассказал, как именно стоит парковаться.