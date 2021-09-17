Самый дешевый кроссовер Hyundai в течение суток установил рекорд по количеству заказов

Эта модель вызвала невероятный ажиотаж.

Компания Hyundai объявила о большой спрос на свой новый бюджетный кроссовер Casper.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, за первые 24 часа от начала приема заказов, эта модель собрала 19 940 заявок, что стало рекордным суточным показателем среди всех топливных автомобилей марки.

Отметим, что длина автомобиля составит 3 595 мм, ширина — 1 595 мм, высота — 1 575 мм. Размер колесной базы равен 2 400 мм. Таким образом, Hyundai Casper станет самым компактным SUV в линейке южнокорейского автопроизводителя.

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В движение маленький кроссовер приводитm 1,0-литровый мотор, которые будет выдавать 76 л.с. и турбированный T-GDI того же объема, который выдает 100 "лошадей". На выбор предложат сразу два варианта коробки передач — механическую и автоматическую.

На домашнем рынке Casper стоит от 13,85 миллиона вон, что конвертируется в 310 тысяч гривен по текущему курсу обмена. Вслед за Кореей, Hyundai Casper появится в Индии, а затем выйдет и на европейский рынок. В линейке производителя новый Casper окажется самым дешевым кроссовером.

Добавим, что в Украине самой доступной моделью марки Hyundai является новый i10. Цены на автомобиль стартуют от 368 200 грн.

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