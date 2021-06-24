Самый дешевый кроссовер Nissan вышел на еще несколько рынков

Ранее эта модель была доступна только в Индии.

Компания Nissan расширила количество рынков для своего самого дешевого кроссовера Magnite.

Модель, которая была официально представлена в конце октября 2020 года, сначала продавалась только в Индии, однако, теперь этот кроссовер могут приобрести жители ЮАР, Непала и Индонезии.

Его длина чуть достигает 4 тысяч мм, а дорожный просвет равен 205 мм, что говорит о хороших внедорожных возможностях или просто готовностью встретиться с плохими дорогами. Несмотря на компактный размер, салон Nissan Magnite достаточно просторный, а объем багажника составляет 336 литров.

Внутри Nissan Magnite предлагается достаточно вместительный салон с современной электроникой — 7-дюймовым экраном приборов и 8-дюймовым экраном медиасистемы (опция), которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также новинка получила круиз-контроль, климат-контроль, систему кругового обзора, кнопку запуска двигателя и опционную акустику JBL.

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В движение базовую версию Magnite приводит 1-литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 72 л.с. Альтернативу составляет турбо-версия того же мотора, отдача которого растет на 23 л.с. Стандартной является 5-ступенчатая "механика", вместо которой можно выбрать вариатор. Привод — передний, полного не будет даже в списке опций.

Стоимость кроссовера Nissan Magnite составляет 7,4 тысячи долларов.

Ранее рассказывалось о том, что Nissan Magnite вызвал большой спрос на рынке.

Будет ли доступен Nissan Magnite на украинском рынке пока неизвестно. Сейчас самым доступным кроссовером компании Nissan в Украине Qashqai. Цены на модель начинаются от 534 890 грн.

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