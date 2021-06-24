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Самый дешевый кроссовер Nissan вышел на еще несколько рынков

Самый дешевый кроссовер Nissan вышел на еще несколько рынков

Самый дешевый кроссовер Nissan вышел на еще несколько рынков

Ранее эта модель была доступна только в Индии.

Компания Nissan расширила количество рынков для своего самого дешевого кроссовера Magnite.

Модель, которая была официально представлена в конце октября 2020 года, сначала продавалась только в Индии, однако, теперь этот кроссовер могут приобрести жители ЮАР, Непала и Индонезии.

Его длина чуть достигает 4 тысяч мм, а дорожный просвет равен 205 мм, что говорит о хороших внедорожных возможностях или просто готовностью встретиться с плохими дорогами. Несмотря на компактный размер, салон Nissan Magnite достаточно просторный, а объем багажника составляет 336 литров.

Внутри Nissan Magnite предлагается достаточно вместительный салон с современной электроникой — 7-дюймовым экраном приборов и 8-дюймовым экраном медиасистемы (опция), которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также новинка получила круиз-контроль, климат-контроль, систему кругового обзора, кнопку запуска двигателя и опционную акустику JBL.

В движение базовую версию Magnite приводит 1-литровый трехцилиндровый атмосферник мощностью 72 л.с. Альтернативу составляет турбо-версия того же мотора, отдача которого растет на 23 л.с. Стандартной является 5-ступенчатая "механика", вместо которой можно выбрать вариатор. Привод — передний, полного не будет даже в списке опций.

Стоимость кроссовера Nissan Magnite составляет 7,4 тысячи долларов.

Ранее рассказывалось о том, что Nissan Magnite вызвал большой спрос на рынке.

Будет ли доступен Nissan Magnite на украинском рынке пока неизвестно. Сейчас самым доступным кроссовером компании Nissan в Украине Qashqai. Цены на модель начинаются от 534 890 грн.