Самый дешевый кроссовер Skoda наконец дошел до покупателей

Модель получит пять цветов кузова.

Компания Skoda наконец начала доставлять свой самый дешевый кроссовер Kushaq к клиентам.

Об этом сообщает CarWale.

Отметим, что построенную на платформе MQB A0 In новую модель, которая была официально представлена в марте, примерно можно сопоставить по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.

Будущие владельцы Skoda Kushaq могут выбирать из пяти цветов — Candy White, Reflex Silver, Carbon Steel, Tornado Red, Honey Orange и трех комплектаций — Active, Ambition и Style.

Стилисты чешского бренда наделили новинку брутальной внешностью — модель действительно выглядит как крепкий внедорожник, хотя привод предусмотрен только на передние колеса. Передняя оптика традиционно для кроссоверов Skoda разделена на два уровня. Внимание привлекают большая фальшрадиаторная решетка и фактурный бампер. Сзади модель напоминает больше Karoq.

skoda-storyboard.com

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил (175 Нм). Мотор с турбонаддувом подключается к стандартной шестиступенчатой механической или дополнительной шестиступенчатой автоматической КПП. Больший и мощный четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. (250 Нм) поставляется с шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Сейчас главным рынком продажи этой модели является Индия. В зависимости от комплектации автомобиль стоит 1-1,6 миллиона рупий (371 — 595 тысяч гривен).

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