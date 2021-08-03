Самый дешевый кроссовер Skoda вызвал невероятный ажиотаж на рынке

На него уже получено 6 тысяч предварительных заказов.

Компактный кроссовер Skoda Kushaq вызвал невероятный ажиотаж на рынке Индии.

Об этом сообщает TimesNowNews.

Так, Skoda Auto India объявила, что собрала около 6 тысяч предварительных заказов на компактный внедорожник Kushaq 2021 года. Тем не менее, компания еще не раскрывает подробностей о том, какая модификация и силовая установка были наиболее востребованы.

Отметим, что построенную на платформе MQB A0 In новую модель, которая была официально представлена в марте, примерно можно сопоставить по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.

Владельцы Skoda Kushaq могут выбирать из пяти цветов — Candy White, Reflex Silver, Carbon Steel, Tornado Red, Honey Orange и трех комплектаций — Active, Ambition и Style.

skoda-storyboard.com

Под капотом расположен трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил (175 Нм). Мотор с турбонаддувом подключается к стандартной шестиступенчатой механической или дополнительной шестиступенчатой автоматической КПП. Больше и мощный четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. (250 Нм) поставляется с шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Сейчас главным рынком продажи этой модели является Индия. В зависимости от комплектации автомобиль стоит 1-1,6 миллиона рупий (371 — 595 тысяч гривен).

Ранее рассказывалось о том, что Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера.

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