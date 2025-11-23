Самый известный механик назвал подержанный автомобиль, который "переживет всех" и стоит недорого

Механик / © pixabay.com

Реклама

Один из самых известных автомобильных экспертов, механик Скотти Килмер, назвал Toyota Corolla "лучшим и доступным подержанным автомобилем", который можно купить сегодня. В новом видео он объяснил, почему эта модель является идеальным вариантом для недорогого, надежного и безопасного авто.

Об этом пишет издание The Sun.

Toyota Corolla. / © motor.ru

Почему именно Corolla

По словам Килмера, Corolla выгодно отличается среди конкурентов рядом преимуществ:

Реклама

Передний привод , который прекрасно ведет себя в дождь и снег.

Отличная топливная экономичность – даже лучше, чем у меньшей Toyota Yaris.

Высокий уровень безопасности : подушки безопасности везде.

Практичность и простор в салоне.

Надежность и огромный выбор на рынке – модель продается десятилетиями, так что найти хороший вариант легко.

Дешевле страхование, чем у более крупных моделей.

"Их продали миллионы, поэтому на рынке полно замечательных подержанных машин, и вам не придется покупать новую", – говорит механик.

Он также подчеркнул, что Corolla — идеальный вариант для молодых водителей или покупающих первое авто.

Сколько стоит подержанная Toyota Corolla

Цена зависит от пробега и года выпуска:

старые модели – от £5000 до £10 000,

более новые с малым пробегом — до £20 000.

Впечатление водителей

Под видео Килмера пользователи активно делились опытом:

Реклама

"Corolla 2002 года - 500 000 миль и до сих пор уезжает".

“Моя Corolla в 2004 году имеет 285 000 миль, сейчас готовлю ее к перекраске”.

“Corolla 2007-го без проблем служила мне и моему сыну годами”.

Toyota Corolla впервые появилась в 1960-х и уже в 70-х стала одной из популярнейших моделей в Японии. Сегодня это один из самых массовых автомобилей в мире.