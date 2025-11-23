- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 2 мин
Самый известный механик назвал подержанный автомобиль, который "переживет всех" и стоит недорого
Механик Скотти Килмер назвал Toyota Corolla самым лучшим подержанным автомобилем, который можно купить недорого. Он экономичен, надежен, безопасен и подходит даже для новичков.
Один из самых известных автомобильных экспертов, механик Скотти Килмер, назвал Toyota Corolla "лучшим и доступным подержанным автомобилем", который можно купить сегодня. В новом видео он объяснил, почему эта модель является идеальным вариантом для недорогого, надежного и безопасного авто.
Об этом пишет издание The Sun.
Почему именно Corolla
По словам Килмера, Corolla выгодно отличается среди конкурентов рядом преимуществ:
Передний привод , который прекрасно ведет себя в дождь и снег.
Отличная топливная экономичность – даже лучше, чем у меньшей Toyota Yaris.
Высокий уровень безопасности : подушки безопасности везде.
Практичность и простор в салоне.
Надежность и огромный выбор на рынке – модель продается десятилетиями, так что найти хороший вариант легко.
Дешевле страхование, чем у более крупных моделей.
"Их продали миллионы, поэтому на рынке полно замечательных подержанных машин, и вам не придется покупать новую", – говорит механик.
Он также подчеркнул, что Corolla — идеальный вариант для молодых водителей или покупающих первое авто.
Сколько стоит подержанная Toyota Corolla
Цена зависит от пробега и года выпуска:
старые модели – от £5000 до £10 000,
более новые с малым пробегом — до £20 000.
Впечатление водителей
Под видео Килмера пользователи активно делились опытом:
"Corolla 2002 года - 500 000 миль и до сих пор уезжает".
“Моя Corolla в 2004 году имеет 285 000 миль, сейчас готовлю ее к перекраске”.
“Corolla 2007-го без проблем служила мне и моему сыну годами”.
Toyota Corolla впервые появилась в 1960-х и уже в 70-х стала одной из популярнейших моделей в Японии. Сегодня это один из самых массовых автомобилей в мире.