Самый популярный кроссовер среди украинцев получил мощную версию

Первоначальная версия этой модели была представлена еще летом 2021 года.

Популярный в Украине кроссовер KIA Sportage получил новую версию.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что к представленной модели ДВС добавилась гибридная версия PHEV, которая станет самой мощной в линейке. На выбор водителю будет доступно несколько ездовых режимов, от стандартного до Comfort, Eco, Sport и совершенно нового Terrain. Последний предназначен для езды по снегу и грязи. Автомобиль предлагается в двух комплектациях: X-Line PHEV AWD и X-Line Prestige PHEV AWD.

Новинка создана на основе полноразмерной модификации, которая уже предлагается в США со 190-сильным бензиновым двигателем. Она на 145 мм длиннее (4 660 мм) европейской версии и на 175 мм превышает этот параметр модели-предшественника. Колесная база (2 755 мм) больше на 75 и 85 мм соответственно.

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В "базе" новый Sportage получит светодиодные фары, камеру заднего вида, задние парковочные датчики, диски размерностью 17 дюймов, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Будут доступны и "теплые опции" – подогрев всех сидений, форсунок и руля, а также электроотопитель салона. KIA Sportage PHEV 2023 модельного года теперь является одним из самых крупных кроссоверов в своем классе. Для ног задних пассажиров выделено чуть больше одного квадратного метра. А объем багажника новинки – 977 литров.

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KIA Sportage PHEV дает движению бензиновый турбодвигатель объемом 1,6 литра мощностью 180 лошадиных сил, которому помогает 91-сильный электромотор, встроенный в шестидиапазонную автоматическую коробку передач. Пиковая отдача бензоэлектрической установки составляет 265 лошадиных сил, что делает такой кроссовер мощнейшим в линейке. Будет ли он и самым быстрым пока неизвестно, поскольку компания еще не обнародовала динамические характеристики. Известно, что на зарядку батареи гибрида уходит около двух часов.

Кроме того, новинка получит комплекс электронных помощников ADAS и систему электронного рулевого управления E-Handling, которая улучшит маневровость и стабильность при прохождении поворотов.

Стоимость новинки станет известна ближе к началу продаж, которая запланирована на третий квартал этого года. На рынке ему придется конкурировать с новым Nissan Qashqai, Citroen C5 Aircross и Ford Kuga.

В Украине KIA Sportage доступен по цене от 644 974 грн. Добавим, что начальная версия нового KIA Sportage была представлена летом. Позже появились версии для рынка Европы и для США.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, какова альтернатива KIA Sportage на рынке.