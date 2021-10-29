Самый популярный кроссовер среди украинцев получил новую модификацию

Это уже четвёртая презентация модели.

Компания KIA снова представила обновленную версию кроссовер Sportage .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Модель, получившая новую модификацию, была представлена на рынке США. "Американский" KIA Sportage презентовали длиной 4 660 мм, которая на 145 мм больше европейской версии и на 175 мм превышает этот параметр модели-предшественника. Колесная база (2 755 мм) больше на 75 и 85 мм соответственно. На асимметричной консоли появился массивный рычаг коробки передач, хотя машины за океаном оснащены вращающейся "шайбой".

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Новинка будет доступна в двух новых версиях – X-Line и X-Pro. Первая отличается 19-дюймовыми, другими бамперами с хромированными вставками, чёрными корпусами зеркал, более мощными рейлингами и чёрными окладами стекла.

"Внедорожная" версия X-Pro получила 17-дюймовые матово-черные диски с "зубастыми" шинами BFGoodrich, противотуманные LED-фары, дополнительный режим Snow, подогрев лобового стекла и форсунок омывателей. В исполнении X-Pro Prestige к этому списку будут добавлены мощные светодиодные фары-прожекторы, вентиляция передних кресел и электропривод переднего пассажирского сиденья.

kiamedia.com

Для модели пока заявлен один-единственный агрегат: "атмосферник" 2.5 с отдачей 190 сил. Коробка – восьмидиапазонный автомат. Привод может быть передним или полным (в этом случае дорожный просвет на 38 мм больше, чем у предшественника) с межосевым дифференциалом и электрогидравлической муфтой.

В США Sportage будет четыре основных исполнения – LX, EX, SX, SX-Prestige. В списке оборудования – медиасистема с Android Auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa и Google Assistant, беспроводная зарядка, музыка Harman Kardon, удаленное управление машиной через KIA Access. Список электронных помощников включает круиз-контроль (использует данные навигации), систему безопасного открывания дверей, контроль слепых зон с функцией предотвращения столкновений, помощника движения на автомагистралях и многое другое.

Добавим, что начальная версия нового KIA Sportage была представлена летом. Позже появилась гибридная версия этой модели и для рынка Европы.

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