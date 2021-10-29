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Самый популярный кроссовер среди украинцев получил новую модификацию

Самый популярный кроссовер среди украинцев получил новую модификацию

kiamedia.com

Это уже четвёртая презентация модели.

Компания KIA снова представила обновленную версию кроссовер Sportage.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Модель, получившая новую модификацию, была представлена на рынке США. "Американский" KIA Sportage презентовали длиной 4 660 мм, которая на 145 мм больше европейской версии и на 175 мм превышает этот параметр модели-предшественника. Колесная база (2 755 мм) больше на 75 и 85 мм соответственно. На асимметричной консоли появился массивный рычаг коробки передач, хотя машины за океаном оснащены вращающейся "шайбой".

© kiamedia.com
kiamedia.com

Новинка будет доступна в двух новых версиях – X-Line и X-Pro. Первая отличается 19-дюймовыми, другими бамперами с хромированными вставками, чёрными корпусами зеркал, более мощными рейлингами и чёрными окладами стекла.

"Внедорожная" версия X-Pro получила 17-дюймовые матово-черные диски с "зубастыми" шинами BFGoodrich, противотуманные LED-фары, дополнительный режим Snow, подогрев лобового стекла и форсунок омывателей. В исполнении X-Pro Prestige к этому списку будут добавлены мощные светодиодные фары-прожекторы, вентиляция передних кресел и электропривод переднего пассажирского сиденья.

© kiamedia.com
kiamedia.com

Для модели пока заявлен один-единственный агрегат: "атмосферник" 2.5 с отдачей 190 сил. Коробка – восьмидиапазонный автомат. Привод может быть передним или полным (в этом случае дорожный просвет на 38 мм больше, чем у предшественника) с межосевым дифференциалом и электрогидравлической муфтой.

В США Sportage будет четыре основных исполнения – LX, EX, SX, SX-Prestige. В списке оборудования – медиасистема с Android Auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa и Google Assistant, беспроводная зарядка, музыка Harman Kardon, удаленное управление машиной через KIA Access. Список электронных помощников включает круиз-контроль (использует данные навигации), систему безопасного открывания дверей, контроль слепых зон с функцией предотвращения столкновений, помощника движения на автомагистралях и многое другое.

Добавим, что начальная версия нового KIA Sportage была представлена летом. Позже появилась гибридная версия этой модели и для рынка Европы.

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