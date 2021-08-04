Самый популярный среди украинцев электромобиль существенно подешевел

Его стоимость уменьшилась более чем на 4 тысячи долларов.

Самый популярный среди украинцев электрокар Nissan Leaf существенно подешевел.

Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, что рекомендованная розничная стоимость электрического хэтчбека Nissan Leaf 2022 модельного года в базовой комплектации установлена на уровне 27 400 долларов, то есть ценник снижен более чем на 4 тысячи долларов по сравнению с прежним прайсам.

Так, на американском рынке разница в стоимости Nissan Leaf 2021 и 2022 годов составит примерно 4 300 — 6 500 долларов. Учитывая действующую в США налоговую льготу в размере 7 500 долларов, покупателям, имеющим на нее право, хэтчбек обойдется примерно в 19 900 долларов.

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За модель начального уровня без учета льгот придется заплатить 27 400 долларов. За эту стоимость Nissan Leaf предлагает аккумулятор емкостью 40 кВтч и электродвигатель, который выдает 147 л.с. Полного заряда аккумулятора достаточно для преодоления 240 км. Для сравнения, в прошлом году за модель с такими же характеристиками просили 31 670 долларов.

Как сообщается, для Nissan Leaf 2022 года во всех комплектациях станет стандартным порт быстрой зарядки CHAdeMO и зарядный кабель на 240 В. Топовая модификация SV Plus получит восемь дополнительных стандартных функций безопасности включая Nissan ProPilot Assist и 360-градусные камеры кругового обзора.

Добавим, что именно Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем в Украине за последние шесть лет.

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