Самый продаваемый автомобиль в мире получил специальную версию: какова его стоимость

Но купить себе новинку смогут далеко не все.

Легенда японского автопрома Toyota Corolla уже 55 лет радует автолюбителей всего мира. Хороший дизайн, комфортный салон и просто безумная надежность – секрет успеха этого автомобиля.

Как сообщает toyota.jp, в честь выпуска 50 миллионов Corolla, инженеры Toyota решили поразить своих фанов, но только тех, кто живет в Японии. Так что юбилейная версия со всеми "вкусами" будет доступна только для внутреннего рынка.

Так, давайте хоть поймем, что в ней такого особенного? Первое, что вы сразу заметите, это новая цветовая палитра и обновленные колесные диски на 17 дюймов в черном цвете. Также в базовую комплектацию теперь входит небольшой спойлер на багажник и спортивные сиденья. Сочетание очень интересное и оно действительно освежает сам автомобиль.

newsroom.toyota.co

Corolla Style 50 Million предлагается в кузовах седан, хэтчбек и универсал. С силовой установкой такого широкого ассортимента нет - только гибридная установка. Небольшой двигатель на 1,8 литров выдает 98 лошадиных сил мощности, а помогает ему электрическая установка на 72 "лошадки", так что в паре получается достаточно достойное решение. На выбор будет доступен передний или полный привод. Стоимость "юбиляра" в Японии стартует от 24 860 долларов .

Добавим, что Toyota Corolla появилась на рынке в 1966 году и почти сразу начала завоевывать мировые рынки. Ведь кто бы ни хотел иметь экономичный автомобиль с идеальной эргономикой, да еще и надежен, как танк. Каждые 30 секунд где-то в мире продают одну Corolla. Для того чтобы удовлетворить спрос, Corolla производят на 12 заводах в Японии, Бразилии, Венесуэле, Китае, Пакистане, Южной Африке, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции, США и Великобритании.

Этот автомобиль сменил 12 поколений, уже к 1997 году став лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей в истории. В 2005 году Corolla попала в "Книгу рекордов Гиннесса", когда разошлась по всему миру в количестве 30 миллионов экземпляров.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку