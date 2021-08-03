Седан Audi установил исторический рекорд на легендарной гоночной трассе: видео

Он превзошел предыдущее достижение почти пять секунд.

Компания Audi организовала на трассе Нюрбургринг рекордные заезды своего нового спортивного седана RS3.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, Audi RS3, за рулем которого находился пилот марки Фрэнк Стиплер, стал самым быстрым компактным автомобилем на Нюрбургринге: он проехал 20,8-километровую трассу за 7 минут 40,748 секунды и оказался на 4,64 секунды быстрее предыдущего рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R .

Рекордный Audi RS 3 немного отличается от обычного серийного седана, но все изменения обусловлены регламентом проведения заездов на гоночной трассе. В частности, автомобиль получил каркас безопасности, спортивные передние кресла, специальные шины, а также датчики телеметрии и камеры, необходимые для фиксации показателей заезда.

Седан приводит в движение 2,5-литровый рядный пятицилиндровый двигатель TFSI, который выдает 394 лошадиные силы. Он сочетается семиступенчатым преселективным "роботом" и системой полного привода quattro с функцией векторизации тяги.

RS3 набирает первую «сотню» за 3,8 секунды, а максимальная скорость, в зависимости от настроек, может быть ограничена на отметке 250 или 290 километров в час.

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