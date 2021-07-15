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Сеть насмешило видео, как водитель Toyota восемь минут пытается припарковаться

Сеть насмешило видео, как водитель Toyota восемь минут пытается припарковаться

The Sun

Для этого было сделано десять попыток.

Известно, что начальному водителю трудно припарковать автомобиль на стоянку.

Как сообщает The Sun, один из таких случаев произошел в Великобритании, где водитель Toyota Auris длительное время пытался поставить свою машину по всем правилам.

Отмечается, что он в течение восьми минут пытался припарковаться, сделав одновременно целых десять попыток. Все дело в том, что на тот момент на стоянке было занято лишь несколько паркомест, а значит процесс не составлял большого труда. Но водителю, судя по всему, так не казалось.

Как видно на кадрах, британец испытал четыре разных парковочных места, но каждый раз что-то шло не так: за пределы разметки высовывалась то корма, то передняя часть автомобиля. Интересно, что он ни разу не попытался развернуться и заехать передом или открыть дверь, несмотря на то, что на стоянке было много свободных мест.

В конце концов, он все же достиг своего и автомобиль стал, "как надо". Впрочем, в Сети уже успели посмеяться с этого горе-водителя.

Ранее рассказывалось о том, как женщина после ссоры с мужем разбила на парковке редкие экземпляры Porsche и Ferrari.