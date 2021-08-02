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Сеть поразило видео, как в Норвегии автопилот Tesla спас водителя в нетрезвом состоянии от возможного ДТП

Сеть поразило видео, как в Норвегии автопилот Tesla спас водителя в нетрезвом состоянии от возможного ДТП

Associated Press

К счастью, никто в этой ситуации не пострадал.

Автопилот Tesla способен иногда "творить чудеса", но в целом эта функция в определенных случаях просто необходима. Так, собственно, и произошло в Норвегии с 24-летним водителем.

Об этом сообщает Teslarati.

Сеть всколыхнуло видео, как автопилот электромобиля Tesla Model S помог предотвратить возможную автомобильную аварию на дороге.

Так, по информации местной полиции, 24-летний водитель электрокара был пьян и уснул за рулем прямо во время движения. Позже система автоматического вождения обнаружила, что водитель прекратил реагировать, после чего позволила машине оставаться в пределах полосы, а позже затормозила и включила аварийные сигналы.

Как следствие, этот инцидент удалось снять очевидцам. Его уже успели просмотреть более миллиона раз.

Норвежская полиция сообщила, что никто не пострадал, а у водителя обнаружили признаки опьянения и временно отобрали права.

Ранее в Сети появилось видео, как электромобиль Tesla путает Луну со светофором.