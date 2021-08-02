Сеть поразило видео, как в Норвегии автопилот Tesla спас водителя в нетрезвом состоянии от возможного ДТП

Сеть поразило видео, как в Норвегии автопилот Tesla спас водителя в нетрезвом состоянии от возможного ДТП

К счастью, никто в этой ситуации не пострадал.

Автопилот Tesla способен иногда "творить чудеса", но в целом эта функция в определенных случаях просто необходима. Так, собственно, и произошло в Норвегии с 24-летним водителем.

Об этом сообщает Teslarati.

Сеть всколыхнуло видео, как автопилот электромобиля Tesla Model S помог предотвратить возможную автомобильную аварию на дороге.

Так, по информации местной полиции, 24-летний водитель электрокара был пьян и уснул за рулем прямо во время движения. Позже система автоматического вождения обнаружила, что водитель прекратил реагировать, после чего позволила машине оставаться в пределах полосы, а позже затормозила и включила аварийные сигналы.

Как следствие, этот инцидент удалось снять очевидцам. Его уже успели просмотреть более миллиона раз.

Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk @Tesla ❤️



pic.twitter.com/kl1CEeiHDi — Austin Tesla Club (@AustinTeslaClub) July 31, 2021

Норвежская полиция сообщила, что никто не пострадал, а у водителя обнаружили признаки опьянения и временно отобрали права.

Ранее в Сети появилось видео, как электромобиль Tesla путает Луну со светофором.

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