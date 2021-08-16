Сеть поразило видео, как во время разгрузки уронили самый дорогой суперкар Ferrari

Его пытались доставить клиенту.

Сеть всколыхнуло видео, как в Бразилии во время разгрузки уронили самый быстрый и одновременно самый дорогой суперкар Ferrari — SF90 Stradale.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что этот автомобиль доставляли клиенту. На размещенных кадрах можно заметить, что у работников доставки возникли проблемы с механизмом погрузчика, из-за чего автомобиль резко упал на землю: задняя часть фургона не выдержала веса автомобиля и обвалилась вместе с автомобилем.

Судя по видео, без повреждений не обошлось. По предварительным данным, в Ferrari SF90 Stradale пострадала подвеска. Также не исключены повреждения дна.

Силовая установка представляет собой битурбомотор V8 объемом 4,0 литра и мощностью 780 лошадиных сил. Вместе с ним работают три электродвигателя, которые добавляют гиперкару еще более 200 лошадиных сил. Общая пиковая мощность достигает 1 000 "лошадей", на разгон до 100 километров в час SF90 Stradale тратит всего 2,5 секунды, а на разгон до 200 километров в час — 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 340 километров в час.

Стоимость Ferrari SF90 Stradale составляет около 1,5 млн долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Италии разбили Ferrari SF90 Stradale, которая влетела в бетонный забор.

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