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Сеть поразило видео, как во время разгрузки уронили самый дорогой суперкар Ferrari

Сеть поразило видео, как во время разгрузки уронили самый дорогой суперкар Ferrari

Сеть поразило видео, как во время разгрузки уронили самый дорогой суперкар Ferrari

instagram.com/bhp

Его пытались доставить клиенту.

Сеть всколыхнуло видео, как в Бразилии во время разгрузки уронили самый быстрый и одновременно самый дорогой суперкар FerrariSF90 Stradale.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что этот автомобиль доставляли клиенту. На размещенных кадрах можно заметить, что у работников доставки возникли проблемы с механизмом погрузчика, из-за чего автомобиль резко упал на землю: задняя часть фургона не выдержала веса автомобиля и обвалилась вместе с автомобилем.

Судя по видео, без повреждений не обошлось. По предварительным данным, в Ferrari SF90 Stradale пострадала подвеска. Также не исключены повреждения дна.

Силовая установка представляет собой битурбомотор V8 объемом 4,0 литра и мощностью 780 лошадиных сил. Вместе с ним работают три электродвигателя, которые добавляют гиперкару еще более 200 лошадиных сил. Общая пиковая мощность достигает 1 000 "лошадей", на разгон до 100 километров в час SF90 Stradale тратит всего 2,5 секунды, а на разгон до 200 километров в час — 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 340 километров в час.

Стоимость Ferrari SF90 Stradale составляет около 1,5 млн долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Италии разбили Ferrari SF90 Stradale, которая влетела в бетонный забор.

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