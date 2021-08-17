Сеть поразило видео того, как у Range Rover случайно открылся багажник в автомойке

Щетка мойки была беспощадной к автомобилю.

В Сети опубликовали видео того, как у Range Rover Evoque случайно открылся багажник в автомойке.

Видео загрузил в TikTok пользователь gendosthor.

Где именно произошел инцидент, неизвестно, но внедорожник имеет европейские номера. Ролик начинается с того, как авто стоит внутри помещения, ожидая начало мытья.

Когда щетки подъехали к задней части Evoque, у него неожиданно открылся багажник. Похоже, что владелец автомобиля не успел вовремя заметить это, и щетки начали работать.

Внутрь начала заливаться вода, а щетка начала двигаться снизу вверх и потянула за собой багажник. Она даже не остановилась после стыка с дверкой, и полностью ее сломала.

Владелец внедорожника вместо того, чтобы просто получить чистую машину, теперь будет искать себе новые багажные двери, что может стоить достаточно дорого. Удивительно, что никто не заметил того, что произошло, чтобы нажать аварийную остановку и спасти машину.

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